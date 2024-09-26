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66 дронів та чотири керовані авіаракети - нічне "полювання" української ППО

66 дронів та чотири керовані авіаракети — нічне «полювання» української ППО

26 вер 2024, 09:13
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У ніч на 26 вересня російські нацисти атакували Сумщину двома ракетами невстановленого типу із Бєлгородської обл., Одещину — чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Чорного моря.


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Також російські окупанти випустили по Україні 78 ударних БпЛА типу Shahed (райони пусків: Приморсько-Ахтарськ, Орел, Курськ — рф), повідомили уранці 26 вересня Повітряні сили.

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

У результаті протиповітряного бою збито чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 66 ударних БпЛА. Вісім ворожих безпілотників локаційно втрачено у кількох регіонах України (інформація про постраждалих чи руйнування не надходила). Один — повернувся у росію, ще один залишається в повітряному просторі України, йде бойова робота.

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Харківській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Хмельницькій, Івано-Франківській, Сумській, Полтавській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Харківській областях.

Джерело: Ракурс


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