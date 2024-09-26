Офіс генпрокурора знайшов нардепа Дмитрука. Фото:

https://racurs.ua/ua/n199680-ofis-genprokurora-znayshov-nardepa-vtikacha-dmytruka-gotuietsya-ekstradyciya.html

Ракурс

Офіс генерального прокурора встановив місцезнаходження народного депутата, який втік з України.

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У межах співпраці з компетентними органами іноземної країни Офіс генпрокурора готує матеріали для видачі (екстрадиції) народного депутата України, який перебуває у розшуку у зв’язку з переховуванням від органів правосуддя в Україні. Про це 26 вересня заявили в ОГП.

Наразі місцезнаходження депутата встановлено та судом йому визначено міру запобіжного заходу, — зазначили у відомстві.

Також там нагадали, що нардепа-втікача підозрюють у вчиненні нападів групою осіб на правоохоронця та військового, замаху на викрадення вогнепальної зброї, спричинення потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень та хуліганстві.

В Офісі генпрокурора не назвали імені нардепа, але з деталей справи очевидно, що йдеться про Артема Дмитрука, який втік з України до Великої Британії.

Нагадаємо, днями британське видання The Independent поінформувало, що нардеп Артем Дмитрук, який незаконно з України втік до Лондона, постане перед судом у Великій Британії. Парламентар хоче оскаржити запит на екстрадицію від українського уряду.