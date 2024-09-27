Російська ракета зруйнувала поліцейське управління у Кривому Розі. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n199696-vorog-vdaryv-raketou-po-policeyskomu-upravlinnu-u-kryvomu-rozi.html

Ракурс

Російська армія вранці 27 вересня атакувала Кривий Ріг.

.

Ворог завдав ракетного удару по поліцейському управлінню. Внаслідок обстрілу є постраждалі. На місці прильоту триває пошукова-рятувальна операція. Про це Національна поліція повідомила у Telegram.

Зазначається, що атака на районне управління поліції відбулася о 9.15. Під завалами можуть перебувати люди.

Ракета зруйнувала адміністративну будівлю й пошкодила приватні будинки, які розташовані поруч.

У ДСНС поінформували, що внаслідок атаки частково зруйнована п’ятиповерхова будівля Криворізького районного управління ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області. Станом на 10.20 було відомо про трьох постраждалих.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що було зафіксоване пряме влучення по адміністративній будівлі. Серед постраждалих є ті, які вже перебувають на операційному столі.

Перед вибухом у Кривому Розі Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Нагадаємо, 27 вересня російські загарбники спрямували «Шахеди» на Ізмаїл в Одеській області. Внаслідок атаки загинули троє осіб, а 11 дістали поранення. Серед постраждалих є дитина. У місті пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, надвірні споруди, будівлі й автівки.