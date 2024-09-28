Новий спосіб асиміляції українців на ТОТ задіяли рашисти

Рашисти намагаються асимілювати жителів ТОТ, фото: ЗМІ рашистів

https://racurs.ua/ua/n199732-novyy-sposib-asymilyaciyi-ukrayinciv-na-tot-zadiyaly-rashysty.html

Ракурс

Новий спосіб асиміляції українців на тимчасово окупованих територіях запровадили рашисти.

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До дня так званого «возз'єднання» тимчасово окупованої Луганщини із росією місцеві колаборанти провели вручення російських паспортів «активістам двіженія пєрвих» — 17 дітей отримали документ і прийняли присягу на вірність рф. Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

«двіженіє пєрвих» — це так званий молодіжний рух росії, який було створено 18 грудня 2022 року саме з метою «виховання» молодого покоління за ініціативою російського диктатора володимира путіна.

Таких ініціатив у кремлівського фюрера не злічити. Його мета та всіх його прихвоснів — створити нових громадян, лояльних до росії, які відчуватимуть неприязнь до своєї справжньої батьківщини і стануть інструментом подальшого знищення української нації, — наголошують у ЦНС.

Зазначається, що окупанти створюють мережу різноманітних патріотичних організацій з подальшою метою вербування молоді на ТОТ України. Так, нещодавно в селищі Веселе Запорізької області відкрито нове відділення так званої «Молодої гвардії».

ЦНС закликає повідомляти про організаторів таких «проектів» до відповідного анонімного чат-бота.