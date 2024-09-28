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Ракурс
Сирський побував на найгарячіших напрямках фронту. Фото: Генштаб

Сирський побував на найгарячіших напрямках фронту — Генштаб (ФОТО)

28 вер 2024, 20:50
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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав найгарячіші напрямки на фронті.


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Український генерал побував у бойових бригадах Східного фронту — на Вугледарському, Курахівському та Покровському напрямках. Під час поїздки він зустрівся з бійцями, які тримають оборону. Про це Генеральний штаб Збройних сил України 28 вересня повідомив у Facebook.

В Генштабі додали, що всі українські підрозділи працюють напружено, в бойовому режимі. Головною метою Сил оборони є ефективне ураження вогневих засобів, озброєння та живої сили противника.

Вдячність кожному солдату, сержанту та офіцеру за стійкість, відвагу та результативність на полі бою, — зазначили у відомстві.

Сирський побував на найгарячіших напрямках фронту. Фото: Генштаб

Сирський побував на найгарячіших напрямках фронту. Фото: Генштаб

Сирський побував на найгарячіших напрямках фронту. Фото: Генштаб

Сирський побував на найгарячіших напрямках фронту. Фото: Генштаб

Нагадаємо, в Силах оборони півдня заявили, що російська армія готується проводити штурмові дії на Запорізькому напрямку в районі Приютного. На цю ділянку ворог перекидає додаткові підрозділи й доправив 25 багі, які використовує для проведення штурмів малими групами. Однак ці російські штурми не означають початок російського наступу, бо для цього противнику потрібно більше сил та засобів.

Джерело: Ракурс


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