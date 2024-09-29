Добрі дрони накрили росію - атаковано аеродроми та арсенал

https://racurs.ua/ua/n199751-dobri-drony-nakryly-rosiu-atakovano-aerodrom-ta-arsenal-video.html

Ракурс

У ніч на 29 вересня дрони масовано атакували росію.

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У Єйську Воронезької області вибухи чули в районі аеродрому. У Котлубані Волгоградської області під ударом опинився склад боєприпасів.

Також безпілотники завітали на Курщину, Брянщину, Бєлгородщину. Російське міноборони звітує про збиття 125 БПЛА.

Ареснал знаходиться на понад 400 км від лінії бойового зіткнення. Російські виродки використовували арсенал «Котлубань» для зберігання та модернізації ракетно-артилерійського озброєння (в тому числі іранського виробництва). Напередодні удару на територію арсеналу прибув черговий ешелон з іранськими ракетами.

БК уранці 29 вересня горить дедалі дужче — це видно і на мапі пожеж NASA.