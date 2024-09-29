Київ розчарований підтримкою Швейцарією китайсько-бразильського "мирного плану"

https://racurs.ua/ua/n199753-kyyiv-rozcharovanyy-pidtrymkou-shveycariieu-kytaysko-brazylskogo-myrnogo-planu.html

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У МЗС України не розуміють, чому Швейцарія вирішила підтримати китайсько-бразильську ініціативу щодо завершення війни, і розчаровані таким рішенням.

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У відомстві нагадали, що у червні Україна та Швейцарія провели перший Глобальний саміт миру. І після цього країни продовжили співпрацювати над збільшенням кількості підписантів підсумкового Комюніке.

Немає потреби у створенні додаткових форматів та платформ для обговорення шляхів досягнення миру для України. Формула миру надає повний інструментарій та відповідні майданчики для обговорення всіх ідей, консолідації різних бачень та концепцій. Будь-які ініціативи, які не містять чіткого посилання на Статут ООН та не гарантують повного відновлення територіальної цілісності України, є неприйнятними. Такі «мирні ініціативи» лише створюють ілюзію діалогу, в той час як агресор продовжує свої злочинні дії, — йдеться у повідомленні МЗС.

Швейцарія 28 вересня підтримала мирну пропозицію Китаю та Бразилії, бо вважає, що вона закликає до припинення вогню та передбачає політичне розв’язання конфлікту.

Там кажуть, що китайсько-бразильська пропозиція «пропонує альтернативу войовничим промовам, які ми мали змогу почути цього тижня в ООН як з української, так і з російської сторони».

Reuters пише, що 17 країн уже взяли участь у зустрічі групи «Друзі миру», де обговорювали «запобігання ескалації війни».

Минулого тижня стало відомо, що Угорщина долучиться до ініціативи «Друзі миру», яку організовують Китай та Бразилія із закликом якнайшвидше почати перемовини для припинення війни в Україні.

Серед учасниць ініціативи замирення рф та України на фактично умовах путіна є Туреччина, Казахстан, Саудівська Аравія, Мексика, Замбія і Кенія.

Раніше міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що його країна спільно з Бразилією створять платформу «Друзі миру», щоб врегулювати «українську кризу». Він додав, що головним меседжем їхньої зустрічі буде початок мирних перемовин — мовляв, країни Глобального Півдня «втомилися платити ціну за війну за тисячі кілометрів», а трансатлантична спільнота «тільки підливає масла у вогонь».

Голова МЗС Китаю водночас каже, що ідея створення «Друзів миру» належить саме Угорщині.