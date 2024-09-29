Комбрига 72 ОМБр, яка захищає Вугледар, звільнили

https://racurs.ua/ua/n199756-kombryga-72-ombr-yaka-zahyschaie-vugledar-zvilnyly.html

Ракурс

Комбрига 72 ОМБр, яка захищає Вугледар, звільнено з посади.

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Про це повідомив сам командир Іван Віннік, подякувавши бійцям за службу.

ОК «Північ» минулого тижня повідомляло, що Вінніка нібито призначають на вищу посаду «з метою просування по службі та для передачі бойового досвіду». Там зазначали, що полковник є «прикладом справжнього та чесного бойового офіцера, досвідченого та людяного командира».

Водночас сам Віннік нове призначення поки не підтвердив, як і не назвав причин звільнення.

Зазначимо, що за інформацією українських військових аналітиків, наразі у Вугледарі критична ситуація.

72 бригада захищала Бахмут, а нині — Вугледар на Донеччині.

Минулого тижня ОК «Північ» повідомляло, що Вінніка призначили на вищу посаду «з метою просування по службі та для передачі бойового досвіду». Там додали, що під керівництвом Вінніка у січні-лютому минулоріч бригада відбила «один із найбільших наступів за час російсько-української війни».