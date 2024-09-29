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Ракурс
Зеленський відмовився обговорювати з Джонсоном звільнення Маркарової

Зеленський відмовився обговорювати з Джонсоном звільнення Маркарової

29 вер 2024, 13:06
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Президент Володимир Зеленський відмовився обговорювати зі спікером Палати Представників США Майклом Джонсоном звільнення посолки Оксани Маркарової.


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Я можу обговорювати наших послів лише зі спікером своєї країни. Це за Конституцією, я не можу говорити про це зі спікером Джонсоном, з усією повагою, — сказав він для Fox News.

Зеленський також нагадав, що був з республіканцями на аналоігчній зустрічі у Юті влітку цього року.

Нагадаємо, що Джонсон вимагав звільнити посолку України в США через нібито втручання в американські вибори. Він заявив, що республіканців навмисно не запросили на завод у Пенсильванії, який відвідував Зеленський.

Йдеться про візит Зеленського на завод, де виробляють снаряди, у тому числі для України. Зі слів Джонсона, жодного республіканця туди не запросили навмисно, а сам тур нібито явно був «агітаційним заходом, покликаним допомогти демократам».

Цей недалекоглядний і навмисно політичний крок призвів до того, що республіканці втратили довіру до здатності посла Маркарової чесно і ефективно виконувати свої дипломатичні функції в цій країні. Вона має бути негайно звільнена з посади. Крім того, як я чітко заявляв у минулому, всі іноземні держави повинні уникати висловлювати свою думку або втручатися у внутрішню політику США, — написав Джонсон у листі до Зеленського.

Джерело: Ракурс


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