Керівник ОП Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n199782-plan-peremogy-zelenskogo-chastkovo-predstavlyat-ukrayincyam-iermak.html

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План перемоги, який ініціював президент Володимир Зеленський, представлять для ознайомлення українцям.

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Однак певні положення документа для громадян все ж не розкриватимуть. Деякі етапи плану перемоги мають чутливий характер і тому його деталі триматимуть у таємниці, щоб про них не дізнались росіяни. Про це керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив в ефірі телемарафону.

Все що стає публічним, чують не тільки у нас в країні, це чує і ворог. І тому безумовно деякі деталі цього плану є закритими. Але ви знаєте, важливо реалізацію цього плану побачити на ворожій території, — наголосив чиновник.

Єрмак також висловив упевненість, що українці зрозуміють необхідність приховування певних аспектів плану перемоги.

Нагадаємо, 27 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що він представив свій план перемоги Америці, обом кандидатам у президенти. Українська делегація пояснила американським політикам кожен його пункт.

У Вашингтоні заявили, що адміністрація президента США Джо Байдена вже вивчає план перемоги України.