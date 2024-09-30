Норвегія змінила політику щодо надання захисту українським біженцям

https://racurs.ua/ua/n199798-norvegiya-zminyla-polityku-schodo-nadannya-zahystu-ukrayinskym-bijencyam.html

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Норвегія змінила політику щодо надання захисту українським біженцям.

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З 27 вересня скасовано автоматичне отримання захисту для українських біженців із шести областей України: Львівської, Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Тернопільської та Рівненської. Про це йдеться на сайті уряду Норвегії.

Повідомляється, що Директорат у справах іноземців (UDI) вважає зазначені вище області безпечними. Тому люди, які прибуватимуть до країни звідти, проходитимуть індивідуальну оцінку їхніх потреб у захисті та можуть отримати відмову у наданні притулку.

Вказані зміни необхідні для здійснення контролю і сталості міграційних процесів, а також для подальшої можливості рівномірно допомагати українцям.

Вони не стосуються наших людей, які вже отримали тимчасовий захист у Норвегії, та їхніх близьких родичів, а також осіб, яким пропонується медична евакуація до Норвегії (пацієнтів служби Medevac), і, відповідно, родичів, які їх супроводжують.