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ЦАХАЛ почав наземну операцію в Лівані, - ЗМІ
ЦАХАЛ почав наземну операцію в Лівані, — ЗМІhttps://racurs.ua/ua/n199808-cahal-pochav-nazemnu-operaciu-v-livani-zmi.htmlРакурс
Ліванська армія відступає з кількох позицій на південному кордоні з Ізраїлем після обстрілів та повідомлень про наземну операцію ЦАХАЛу.
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Ліванські війська відступили щонайменше на п’ять кілометрів на північ від кордону, повідомилиу Reuters.
Відступ триває через повідомлення про неминуче ізраїльське наземне вторгнення на південь Лівану.
ЦАХАЛ не зупиниться після ліквідації лідера терористичної організації «Хезболла» Хасана Насралли, заявив 30 версня міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант.
Ізраїль проводить «обмежені наземні операції» на території Лівану, заявив речник Держдепу США Міллер.
Водночас ЦАХАЛ повідомив, що район навколо трьох населених пунктів біля кордону з Ліваном оголошено закритою військовою зоною.
Ліванські війська відступають з кількох позицій на південному кордоні з Ізраїлем, пише Reuters з посиланням на джерела. Додають, що ліванська армія відступила на щонайменше на 5 км. У ліванських військах цю інформацію не коментували.
Сьогодні захист Палестини і Лівану означає захист людства, захист миру і культури співіснування різних конфесій, заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.
Ісламські країни повинні дати найбільшу відповідь на пригноблення в секторі Газа, на Західному березі та в Лівані. Ми, мусульмани, повинні очолити світ у запобіганні пригнобленню.
Удень 30 вересня Ізраїль попередив США про наземні операції на кордоні з Ліваном. Армія Ізраїлю націлилася на інфраструктуру «Хезболли» на кордні Лівану та оголосила три прикордонні райони «воєнною зоною». Втім, наразі йдеться про «обмежені операції».
Пізно увечері прессекретар ЦАХАЛу Даніель Хагарі повідомив, що в «останні години надходить безліч повідомлень і чуток про діяльність ЦАХАЛу на ліванському кордоні».
Ми просимо не поширювати інформацію про дії наших сил з метою безпеки наших військовослужбовців. Не поширюйте безвідповідальні чутки, — сказав Хагарі.
Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що США направлять на Близький Схід додаткові винищувачі та кілька тисяч військовослужбовців.
Посилену присутність США на Близькому Сході забезпечать кількома ескадрильями винищувачів. Додатковий контингент включає ескадрильї винищувачів F-15E Strike Eagle, F-16, A-10 і F-22, а також персонал, необхідний для їхньої підтримки.
Раніше передбачали, що винищувачі прибудуть на місце і замінять вже наявні ескадрильї. Замість цього і наявні, і нові літаки залишать на місці, щоб подвоїти поточну присутність. Винищувачі перебувають там не для допомоги в евакуації, а для захисту американських військ.