ЦАХАЛ почав наземну операцію в Лівані, - ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n199808-cahal-pochav-nazemnu-operaciu-v-livani-zmi.html

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Ліванська армія відступає з кількох позицій на південному кордоні з Ізраїлем після обстрілів та повідомлень про наземну операцію ЦАХАЛу.

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Ліванські війська відступили щонайменше на п’ять кілометрів на північ від кордону, повідомилиу Reuters.

Відступ триває через повідомлення про неминуче ізраїльське наземне вторгнення на південь Лівану.

ЦАХАЛ не зупиниться після ліквідації лідера терористичної організації «Хезболла» Хасана Насралли, заявив 30 версня міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант.