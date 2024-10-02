У Дніпрі затримали подружжя агентів ФСБ, яке шпигувало за українською ППО та підпалювало об’єкти Укрзалізниці

https://racurs.ua/ua/n199847-u-dnipri-zatrymaly-podrujjya-yake-shpyguvalo-za-ppo-ta-pidpaluvalo-obiekty-ukrzaliznyci.html

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У Дніпрі затримали подружжя агентів фсб, яке шпигувало за українською ППО та підпалювало об'єкти Укрзалізниці.

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40-річний чоловік і його 36-річна дружина діяли в парі з чітким розподілом «обов'язків».

Жінка намагалася виявити бойові позиції зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій українських військ.

Отримані відомості передавала своєму чоловікові, а далі він месенджером пересилав розвіддані ФСБ.

А її чоловік займався підпалами. Він спалив релейну шафу на одній з головних ліній залізничного сполучення в регіоні. Надалі фігурант мав продовжити серію підпалів на стратегічно важливих об'єктах Укрзалізниці, щоб порушити транспортну логістику ЗСУ на східному та південному напрямках.

За даними слідства, фігуранти почали співпрацювати з російською спецслужбою в червні цього року. Спочатку ФСБ дистанційно завербувала чоловіка, а він залучив і дружину.

Зраднику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна, а його спільниці вісім років тюрми, повідомили в СБУ.