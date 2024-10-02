Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У Дніпрі затримали подружжя агентів ФСБ, яке шпигувало за українською ППО та підпалювало об’єкти Укрзалізниці

У Дніпрі затримали подружжя, яке шпигувало за ППО та підпалювало об'єкти Укрзалізниці

2 жов 2024, 10:56
999

У Дніпрі затримали подружжя агентів фсб, яке шпигувало за українською ППО та підпалювало об'єкти Укрзалізниці.


.

40-річний чоловік і його 36-річна дружина діяли в парі з чітким розподілом «обов'язків».

Жінка намагалася виявити бойові позиції зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій українських військ.

Отримані відомості передавала своєму чоловікові, а далі він месенджером пересилав розвіддані ФСБ.

А її чоловік займався підпалами. Він спалив релейну шафу на одній з головних ліній залізничного сполучення в регіоні. Надалі фігурант мав продовжити серію підпалів на стратегічно важливих об'єктах Укрзалізниці, щоб порушити транспортну логістику ЗСУ на східному та південному напрямках.

За даними слідства, фігуранти почали співпрацювати з російською спецслужбою в червні цього року. Спочатку ФСБ дистанційно завербувала чоловіка, а він залучив і дружину.

Зраднику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна, а його спільниці вісім років тюрми, повідомили в СБУ.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів