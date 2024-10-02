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Ракурс
У Підмосков’ї з вогнепальним пораненням голови знайшли екс-міністра фейкової “ЛНР”

У Підмосков’ї з вогнепальним пораненням голови знайшли екс-міністра фейкової «ЛНР»

2 жов 2024, 12:05
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У Підмосков’ї з вогнепальним пораненням голови знайшли т.зв. екс-«міністра» палива, енергетики та вугільної промисловості так званої «ЛНР» Костянтина Завізенова.


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Як повідомляють російські канали, 50-річного чоловіка виявили з вогнепальним пораненням в голову в Істринському районі на ділянці в його заміському будинку. У будинку застали його неповнолітнього сина та кілька мисливських рушниць. За словами дитини, батько пив горілку та розмовляв із ним про життя. Потім він планував поїхати спати в готель, а на ранок забрати рушниці та їхати на полювання на Камчатку.

Пишуть, що Завізенов міг вчинити самогубство.

Завізенов — уродженець російської Пермі, працював у міненерго, мінпроменерго рф та концерні «Росенергоатом». Із 2010 по 2016 рік був директором з управління ризиками в «Інтер РАТ ЄЕС «- енергетичної компанії, яку очолював син зберігача активів путіна Юрій Ковальчук.

У серпні 2022 року Завізенов був призначений «міністром» палива, енергетики та вугільної промисловості угруповання «ЛНР».

Джерело: Ракурс


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