У Підмосков’ї з вогнепальним пораненням голови знайшли екс-міністра фейкової “ЛНР”

https://racurs.ua/ua/n199850-u-pidmoskov-yi-z-vognepalnym-poranennyam-golovy-znayshly-eks-ministra-feykovoyi-lnr.html

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У Підмосков’ї з вогнепальним пораненням голови знайшли т.зв. екс-«міністра» палива, енергетики та вугільної промисловості так званої «ЛНР» Костянтина Завізенова.

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Як повідомляють російські канали, 50-річного чоловіка виявили з вогнепальним пораненням в голову в Істринському районі на ділянці в його заміському будинку. У будинку застали його неповнолітнього сина та кілька мисливських рушниць. За словами дитини, батько пив горілку та розмовляв із ним про життя. Потім він планував поїхати спати в готель, а на ранок забрати рушниці та їхати на полювання на Камчатку.

Пишуть, що Завізенов міг вчинити самогубство.

Завізенов — уродженець російської Пермі, працював у міненерго, мінпроменерго рф та концерні «Росенергоатом». Із 2010 по 2016 рік був директором з управління ризиками в «Інтер РАТ ЄЕС «- енергетичної компанії, яку очолював син зберігача активів путіна Юрій Ковальчук.

У серпні 2022 року Завізенов був призначений «міністром» палива, енергетики та вугільної промисловості угруповання «ЛНР».