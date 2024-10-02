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Обмеження на p2p-перекази набуло чинності: у Приваті пояснили хто не підпадає під ліміт

Обмеження на перекази набуло чинності — хто не підпадає під ліміт

2 жов 2024, 12:49
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З 1 жовтня «ПриватБанк» не включатиме ліміт на карткові перекази для волонтерів, зареєстрованих у банку, та клієнтів з підтвердженими джерелами доходів.


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Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

Також банк заздалегідь проінформує клієнтів, коли вони досягають 50% від свого ліміту переказів і надасть рекомендації для управління лімітом чи користування переказами на IBAN-рахунок одержувача.

Майже 99% клієнтів «ПриватБанку» здійснюють перекази в обсягах встановленого НБУ ліміту у 150 000 грн на перекази між фізичними особами.

Нагадаємо, що ліміт діє лише на вихідні перекази за усіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб.

Ліміт не діє також у разі переказу коштів між власними рахунками клієнта, відкритими в одному банку, та до переказів юридичних осіб. Операції за реквізитами IBAN не обмежуються.

НБУ вважає, що ліміт не торкнеться 98% клієнтів банків.

На думку регулятора це допоможе мінімізувати використання платіжної інфраструктури у протиправній діяльності, зокрема з використанням рахунків «дропів», які є поширеним механізмом для тіньової економіки.

«Дропи» — це люди, які за оплату передають реквізити та дані своїх карткових рахунків у користування третім особам. Ці рахунки використовують як транзитні для переказу та відмивання незаконних коштів.

Аналіз НБУ свідчить, що через картки «дропів» може проходити близько 200 млрд грн на рік.

Джерело: Ракурс


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