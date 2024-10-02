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Ракурс
Заступниця прокурора Запорізької області вийшла з СІЗО

Заступниця прокурора Запорізької області вийшла з СІЗО

2 жов 2024, 14:22
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Заступниця прокурора Запорізької області Наталя Максименко вийшла зі слідчого ізолятора під 8 млн грн застави.


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Гроші внесли ще в понеділок, повідомив у своєму ТГ-каналі журналіст Олег Новіков.

На Максименко поклали наступні обов’язки:

  • прибувати за першою вимогою;
  • не відлучатись за межі Запорізької області без дозволу;
  • повідомляти про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
  • утримуватися від спілкування з низкою осіб;
  • здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет.

За версією слідства, Максименко вимагала і отримала $40 тисяч неправомірної вигоди за зміну підслідності у кримінальному провадженні, забезпечення скасування арешту майна та непритягнення особи до кримінальної відповідальності.

Джерело: Ракурс


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