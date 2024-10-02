Заступниця прокурора Запорізької області вийшла з СІЗО

Заступниця прокурора Запорізької області Наталя Максименко вийшла зі слідчого ізолятора під 8 млн грн застави.

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Гроші внесли ще в понеділок, повідомив у своєму ТГ-каналі журналіст Олег Новіков.

На Максименко поклали наступні обов’язки:

За версією слідства, Максименко вимагала і отримала $40 тисяч неправомірної вигоди за зміну підслідності у кримінальному провадженні, забезпечення скасування арешту майна та непритягнення особи до кримінальної відповідальності.