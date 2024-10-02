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Заступниця прокурора Запорізької області вийшла з СІЗО
Заступниця прокурора Запорізької області вийшла з СІЗОhttps://racurs.ua/ua/n199855-zastupnycya-prokurora-zaporizkoyi-oblasti-vyyshla-z-sizo.htmlРакурс
Заступниця прокурора Запорізької області Наталя Максименко вийшла зі слідчого ізолятора під 8 млн грн застави.
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Гроші внесли ще в понеділок, повідомив у своєму ТГ-каналі журналіст Олег Новіков.
На Максименко поклали наступні обов’язки:
- прибувати за першою вимогою;
- не відлучатись за межі Запорізької області без дозволу;
- повідомляти про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування з низкою осіб;
- здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет.
За версією слідства, Максименко вимагала і отримала $40 тисяч неправомірної вигоди за зміну підслідності у кримінальному провадженні, забезпечення скасування арешту майна та непритягнення особи до кримінальної відповідальності.