Рашисти 4 вересня здійснили ракетний обстріл Львова, фото: Андрій Садовий

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У Львові до восьми зросла кількість жертв ракетного обстрілу міста, здійсненого росіянами 4 вересня.

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Про це сьогодні, 2 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Андрій Садовий.

Кріль Богдан Андрійович, 1955 року народження, став восьмою жертвою цього трагічного нападу. Пан Богдан отримав важкі поранення під час атаки. 29 днів він перебував у критичному стані в реанімації, але життя, на жаль, врятувати не вдалося, — зазначив Садовий.

Кріль був доцентом кафедри «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» Львівської політехніки. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці кафедри.

1 жовтня 2024 року на 70-му році життя після важкого поранення, отриманого під час ракетної атаки 4 вересня 2024 р., відійшов у вічність доцент кафедри «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», знаний фахівець з автоматизації та технологічних вимірювань, людина енциклопедичних знань, високої порядності та інтелігентності Кріль Богдан Андрійович, — вказано в повідомленні.

Похорон відбудеться 3 жовтня о 10.00 у львівському храмі Святого Йосифа Обручника.