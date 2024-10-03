Експерти стверджують, що спроба Саудівської Аравії захопити частку ринку вдарить по фінансах Кремля

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Експерти стверджують, що спроба Саудівської Аравії захопити частку ринку вдарить по фінансах Кремля.

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Якщо Саудівська Аравія виконає плани збільшити видобуток сирої нафти, щоб захистити свою власну позицію як глобального нафтового ворона, у Москви не вистачатиме коштів для ведення своєї військової економіки, пише Politico.

Ер-Ріяд все більше розчарований нездатністю інших нафтодержав скоординувати скорочення поставок, щоб підвищити ціни на нафту приблизно до 100 дол. за барель — з нинішніх 70 дол. Нафтотрейдери кажуть, що тепер Саудівська Аравія готова відповісти, погравши м’язами та змінивши плани на менших виробників, експортуючи більше нафти, щоб захопити частку ринку та прибутки, навіть якщо ціни падають.

Ця стратегія може знизити ціни на нафту та стати поганими новинами для президента росії владіміра путіна. Нафта і газ були найбільшим окремим джерелом доходу для російської держави протягом останнього десятиліття, становлячи майже половину бюджету країни.

Михайло Крутіхін, російський енергетичний аналітик із Норвегії, сказав, що можливий крок Саудівської Аравії становить «величезний ризик» для державного бюджету Москви через його величезну залежність від нафтових доходів. І це лише один із кількох непередбачуваних факторів на горизонті, включаючи президентські вибори в США.

Тож ми повинні сидіти склавши руки й чекати — запасіться попкорном, — сказав він.

У Саудівській Аравії «чудово розуміють, що російські компанії не виконують вимоги про скорочення видобутку, тому будують свої плани», додав Крутіхін.

Олександра Прокопенко, економіст і співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир, погоджується, що ставки для Кремля високі.

За нинішнім обмінним курсом падіння цін на нафту на 20 дол. призведе до падіння доходів на 1,8 трлн рублів (20 млрд дол.). Це еквівалентно приблизно 1 відсотку ВВП росії, — сказала вона.

Уряд опиниться перед вибором: або скоротити видатки — що малоймовірно під час війни, — додав Прокопенко, — або змиритися з інфляційним тиском і задушливо високими процентними ставками.

Минулого тижня Financial Times повідомила, що Саудівська Аравія може відмовитися від своїх давніх амбіцій щодо обмеження пропозиції сирої нафти, щоб підняти ціни приблизно до 100 дол. за барель.

Експерти нафтового ринку майже не сумніваються, що Саудівська Аравія має величезний виробничий і експортний потенціал, щоб замість цього змінити тактику та зброю для домінування на ринку через обсяги.

Глобальна економіка досить млява, а попит на нафту не такий високий, як хотілося б саудівцям, — сказав Аджай Пармар, директор аналітики нафтових ринків компанії ICIS, що займається аналізом сировинних товарів. Деякі виробники, включаючи росію, постійно перевищують свої квоти, тож це означає, що ціни не наближаються до 100 дол. за барель, і Саудівська Аравія втрачає терпіння. Це був би один зі способів для Саудівської Аравії зробити попереджувальний постріл ринку, що вони діятимуть.

Повідомлення таке:

Вам, хлопці, потрібно підтягнутися, інакше ви всі будете заробляти менше, тому що ми будемо завойовувати частку ринку за високу ціну", і якщо є одна країна у світі, яка має на це можливості, то це Саудівська Аравія Аравії, — додав Пармар.

росію разом із такими країнами, як Казахстан та Ірак, звинувачують у постачанні більше нафти, ніж узгоджено з картелем ОПЕК+, сукупністю нафтовидобувних держав, які працюють над контролем світових поставок і цін. Москва постійно перевищувала свою добровільну квоту, яка наразі становить 8,98 мільйона барелів на день, попри те, що знову і знову обіцяла привести видобуток у відповідність з цільовим показником.

За даними міністерства фінансів Москви, прибутки росії від викопного палива також зросли на 41 відсоток тільки в першій половині цього року, попри санкції Заходу, запроваджені через війну в Україні.

Президент владімір путін пообіцяв продовжувати видобувати викопне паливо, щоб підтримати економіку своєї країни.

У всіх є труднощі, і у нас є свої, — визнав він на виступі на енергетичному форумі минулого тижня, — але росія продовжує залишатися одним із провідних учасників світового енергетичного ринку.

Крім того, російське державне інформаційне агентство ТАСС у четвер повідомило, що країна розглядає нову стратегію підтримки видобутку нафти на рівні 540 мільйонів тонн на рік до 2050 року — у відкритий виклик зусиллям скоротити видобуток для боротьби зі зміною клімату.

росія створила «тіньовий флот» із застарілих суден для транспортування своєї сирої нафти всупереч обмеженню ціни в 60 доларів за барель, встановленому країнами G7, і обхід обмежень приніс Кремлю майже 25 мільярдів доларів з початку повномасштабного вторгнення.

Лазівка ​​дозволяє посередникам у таких країнах, як Туреччина, Китай та Індія, переробляти російську нафту в бензин і дизельне пальне перед продажем її деінде — без санкцій. Згідно зі звітом, з яким вперше ознайомилося POLITICO, західні країни витратили 2 млрд дол. на це ребрендингове паливо в першій половині 2024 року, забезпечивши російській державі достатньо податкових надходжень, щоб залучити додатково 6200 солдатів на місяць для боротьби в Україні.

Однак навіть якщо Саудівська Аравія зробить свій крок, обмежений у готівці Кремль навряд чи відступить у своїй війні проти України, попри те, що встановив свій національний бюджет на очікування, що її нафта продаватиметься приблизно за 70 доларів за барель, дорожче, ніж більшість готові платити.