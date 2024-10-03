У 72-й бригаді розповіли деталі відходу з Вугледара

https://racurs.ua/ua/n199880-u-72-y-brygadi-rozpovily-detali-vidhodu-z-vugledara.html

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У 72-й бригаді розповіли деталі відходу з Вугледара: евакуація поранених військових була складною, але відхід з міста дозволив мінімізувати втрати.

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Про це «Радіо Свобода» розповів пресофіцер 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ ім. Чорних Запорожців Арсеній Приліпка. За його словами логістика була ускладненою, адже московити наближалися з флангів.

На запитання, як ухвалювали рішення про відхід з Вугледара пресофіцер сказав так: «у війську все робиться за наказом, за командою. Відповідно по ієрархії. А з вищого командування, вже вони знають обстановку, діють. І тоді вже командир бригади приймає рішення. І там вже залежить від обстановки на полі бою, який підрозділ виходить, яким чином якими шляхами».

ВВС посилаючись на військових бригади на правах анонімності раніше писало, що вони не отримали вчасного наказу про вихід з Вугледару і змушені були виходити самостійно. А в 72-й бригаді багато поранених, вбитих, зниклих безвісти. В той же час в ОСУВ «Хортиця» заявили, що «вищим командуванням надано дозвіл на здійснення маневру». Які втрати і скільки полонених — невідомо.