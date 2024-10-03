Укренерго повідомило про зростання споживання

https://racurs.ua/ua/n199881-ukrenergo-povidomylo-pro-zrostannya-spojyvannya.html

Ракурс

Укренерго повідомило про зростання споживання струму. Уранці 3 жовтня його рівень станом на 9.30 був на 1,5% вищим, ніж попереднього дня — у середу.

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2 жовтня добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 2,2% більшим, ніж у вівторок, 1 жовтня.

В Укренерго нагадали, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після дев’яти масованих атак росіян. На енергооб'єктах тривають аварійні та планові ремонти. В години максимального споживання в енергосистемі зберігається дефіцит потужності.

Тому користуватись потужними електроприладами краще у період найефективнішої роботи сонячних електростанцій — з 10.00 до 16.00.

Імпорт струму відбуватиметься з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови. Йдеться про 4 498 МВт/год, з максимальною потужністю в окремі години до 1060 МВт.