Російські загарбники за добу втратили 1230 осіб, фото: «Газета.ру»

https://racurs.ua/ua/n199906-rosiyska-armiya-za-dobu-vtratyla-1230-osib-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 657 тис. 940 осіб.

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За минулу добу цей показник зріс на 1230 осіб. Про це сьогодні, 4 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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