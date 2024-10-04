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Ракурс
Російські загарбники за добу втратили 1230 осіб, фото: «Газета.ру»

Російська армія за добу втратила 1230 осіб (ІНФОГРАФІКА)

4 жов 2024, 08:34
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 657 тис. 940 осіб.


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За минулу добу цей показник зріс на 1230 осіб. Про це сьогодні, 4 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 8 тис. 908 танків;
  • 17 тис. 627 бойових броньованих машин;
  • 18 тис. 965 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 212 одиниць РСЗВ;
  • 965 одиниць засобів ППО;
  • 368 літаків;
  • 328 гелікоптерів;
  • 16 тис. 494 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 2 тис. 613 крилатих ракет;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 25 тис. 820 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 3 тис. 333 одиниці спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


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