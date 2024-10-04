Диктатор олександр лукашенко. Фото:

https://racurs.ua/ua/n199923-lukashenko-zayavyv-scho-bilorus-dopomoje-ukrayini-u-vidnovlenni-pislya-viyny.html

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Білоруський диктатор олександр лукашенко знову відзначився цинічними заявами щодо України.

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Самопроголошений президент заявив, що його країна допоможе відновлювати Україну після того, як закінчиться війна. Лукашенко упевнений, що Сполучені Штати Америки цього не будуть робити, бо будуть зайняті внутрішніми проблемами. Про це 4 жовтня повідомило агентство «Белта».

Тому керівництву України треба взяти голову в руки і зрозуміти, що їм насамперед треба буде відновлювати країну. За допомогою близьких їм людей, насамперед білорусів, — заявив він.

Також диктатор дорікнув президенту України Володимиру Зеленському у тому, що він не їде до Мінська чи Москви, щоб «врешті-решт закінчити цю війну».

У Центрі протидій дезінформації при РНБО вже відповіли на заяву лукашенка.

Нічого дивного. росіяни, ну і Лукашенко, мають приклад грузинської моделі в яку свято вірять. Це коли після війни — дружба, жвачка. Інакше вони не мислять. Але дурень думкою багатіє, — написав керівник центру Андрій Коваленко у Telegram.

Нагадаємо, 19 вересня білоруський диктатор олександр лукашенко зустрівся з главою самопроголошеної ДНР Денисом Пушиліним. В українському Міністерстві закордонних справ після цього заявили, що це матиме наслідки для відносин України з білоруссю, бо позиція нинішнього Мінська диктується прямо з Москви.

Джерело: «Белта».