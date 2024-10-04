Наслідки удару по аеродрому «Борисоглебск». Фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/ua/n199935-udar-po-borysoglebsku-na-aerodromi-zafiksuvaly-dyvni-konteynery-foto.html

Ракурс

Українські ударні БпЛА напередодні атакували російський аеродром «Борисоглебск».

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Це летовище розташоване за 300 км від кордону України та за використовувалося як майданчик для базування літаків типів Су-35 та Су-34, що скидають КАБи на українські міста та села. Видання «Радіо Свобода» опублікувало детальні супутникові знімки, які свідчать про результати удару. Про це повідомило видання Defense Express.

Експерти помітили на світлинах уражені невідомі ящики чи контейнери, які були розміщені під відкритим небом біля злітно-посадкової смуги. Теоретично в таких ємностях могли розміщуватись або рідкісні авіаційні боєприпаси, або ж підвісні контейнери з дефіцитною та дорогою апаратурою, наприклад для радіотехнічної чи радіоелектронної розвідки.

Також зазначається, що фото з супутникам не дають необхідної повноти даних по втратах росіян внаслідок нальоту на «Борисоглебск».

Нагадаємо, вночі 3 жовтня ударні дрони Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій ЗСУ атакували військовий аеродром «Борисоглебськ» у Воронезькій області росії. Там були розташовані склади з КАБами, стоянки літаків СУ-35 і СУ-34 та місця зберігання пального. Супутниковий моніторинг зафіксував чотири осередки пожеж,

Джерело: Defense Express