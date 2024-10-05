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Ракурс
Storm Shadow уразили три командних пункти армії рф. Фото: Генштаб

ЗСУ уразили три командних пункти окупантів — Генштаб

5 жов 2024, 14:52
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Сили оборони України уразили три командних пункти російських окупантів.


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Днями українські військові завдали успішного вогневого ураження по командних пунктах 35-ї та 27-ї окремих мотострілецьких бригад, а також одному з командних пунктів 2-ї загальновійськової армії Збройних сил рф. Результати ударів уточнюються. Про це Генеральний штаб ЗСУ 5 жовтня повідомив у Telegram.

Зазначається, що бойову роботу виконали підрозділи Повітряних сил та ракетних військ і артилерії Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Ворожі цілі уразили ракетами Storm Shadow та реактивними снарядами GMLRS.

Нагадаємо, напередодні видання Kyiv Post із посиланням на джерела в спецслужбах повідомило, що ЗСУ завдали ракетного удару біля тимчасово окупованого Донецька. Внаслідок цієї атаки були знищені понад 20 російських військовослужбовців, зокрема шестеро військових офіцерів з КНДР. Ще троє іноземних військовослужбовців були поранені.

Джерело: Ракурс


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