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Storm Shadow уразили три командних пункти армії рф. Фото: Генштаб
ЗСУ уразили три командних пункти окупантів — Генштабhttps://racurs.ua/ua/n199949-zsu-urazyly-try-komandnyh-punkty-okupantiv-genshtab.htmlРакурс
Сили оборони України уразили три командних пункти російських окупантів.
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Днями українські військові завдали успішного вогневого ураження по командних пунктах 35-ї та 27-ї окремих мотострілецьких бригад, а також одному з командних пунктів 2-ї загальновійськової армії Збройних сил рф. Результати ударів уточнюються. Про це Генеральний штаб ЗСУ 5 жовтня повідомив у Telegram.
Зазначається, що бойову роботу виконали підрозділи Повітряних сил та ракетних військ і артилерії Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.
Ворожі цілі уразили ракетами Storm Shadow та реактивними снарядами GMLRS.
Нагадаємо, напередодні видання Kyiv Post із посиланням на джерела в спецслужбах повідомило, що ЗСУ завдали ракетного удару біля тимчасово окупованого Донецька. Внаслідок цієї атаки були знищені понад 20 російських військовослужбовців, зокрема шестеро військових офіцерів з КНДР. Ще троє іноземних військовослужбовців були поранені.