Безпілотник атакував військове училище в Москві. Фото:

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Вище загальновійськове командне училище в Москві було атаковане дроном.

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У неділю, 6 жовтня, невідомий БпЛА вдарив по цьому закладу, який розташований у московському районі Кузьминки. Місцеві жителі розповіли про гучні вибухи та звуки, схожі на стрілянину. Після нальоту дрона виникла пожежа. Про це повідомив Telegram-канал SOTA.

Як відомо, Вище загальновійськове командне училище — військовий заклад вищої освіти Збройних сил рф й найстаріший військовий навчальний заклад країни-агресора, який був заснований 15 грудня 1917 року. Це училище готує офіцерів для механізованих військ та сухопутних військ окупаційної армії.

В Міноборони рф заявили про те, що у ніч на 6 жовтня над трьома російськими регіонами ППО «збила чотири українські дрони». Безпілотники начебто знищували у Курській, Білгородській та Воронезькій областях. Традиційно диктатура не повідомляє про постраждалих та руйнування.

Нагадаємо, днями ЗСУ завдали ракетного удару біля тимчасово окупованого Донецька. Внаслідок цієї атаки були знищені понад 20 російських військовослужбовців, зокрема шестеро військових офіцерів з КНДР. Ще троє іноземних військовослужбовців були поранені.