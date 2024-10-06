Збірна України вперше в історії стала бронзовим призером ЧС-2024 з футзалу. Фото: Futsal Association of Ukraine

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Україна вперше в історії виграла бронзу Чемпіонату світу з футзалу.

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У неділю, 6 жовтня, збірна України з футзалу здобула бронзові нагороди Чемпіонату світу-2024, який завершується у Ташкенті. У матчі за третє місце українці розгромили команду Франції. Про це Українська асоціація футболу повідомила у Telegram.

У першому таймі спостерігалася рівна боротьба, але на 10-й хвилині Ігор Чернявський знайшов шпарину в обороні французів й відкрив рахунок. У другому таймі українці домінували й забили другий м’яч, але згодом самі й пропустили.

Після пропущеного «синьо-жовті» знову пішли вперед й зробили рахунок розгромним — 7:1.

Таким чином, збірна України з футзалу вперше в історії стала володарем бронзових нагород Чемпіонатів світу.

Україна — Франція 7:1

Голи: Чернявський, 10:20, Зварич, 21:06, Жук, 26:55, 27:39, Абакшин, 29:20, 29:39, 32:50 — Саадауї, 22:10

Нагадаємо, у вересні колишній футболіст та рекордсмен за кількістю зіграних матчів у складі збірної України Анатолій Тимощук передав футболку пітерського «Зеніта» зі своїм автографом на аукціон, направлений на допомогу Курській області, де російська армія протистоїть українським військам.