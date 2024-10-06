Окупанти стратили трьох полонених українських бійців у Нью-Йорку. Скріншот з відео

https://racurs.ua/ua/n199985-okupanty-stratyly-troh-polonenyh-ukrayinskyh-biyciv-u-nu-yorku.html

Ракурс

Російські окупанти продовжують вчиняти воєнні злочини в Україні.

.

На фронті рашисти знову стратили українських військовополонених. Загальники впритул розстріляли полонених бійців Сил оборони у Нью-Йорку. Про це бригада «Азов» 6 жовтня повідомила в Telegram.

Дрон 12-ї бригади спеціального призначення Національної гвардії «Азов» зафіксував момент злочину росіян. Вороги впритул розстріляли трьох беззбройних українських військових одного з суміжних підрозділів.

Згодом гвардійці з «Азову» спільно з 49-м окремим штурмовим батальйоном взяли в полон одного з групи окупантів, яка вчинила це звірство. Також «азовці» опублікували відео допиту полоненого росіянина і обставини цього воєнного злочину.

Нагадаємо, днями в Офісі генпрокурора заявили, що за час повномасштабної війни росіяни стратили на полі бою 93 українських захисників. У 2024 році зафіксовано 80% випадків страт українських військовополонених, а кількість вбитих рашистами полонених українців почала зростати в листопаді 2023 року.