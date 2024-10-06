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Ракурс
Руйнування в Костянтинівці. Фото: Вадим Філашкін

Ворог скинув три КАБи на Костянтинівку, є жертва та поранені (ФОТО)

6 жов 2024, 19:49
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Армія російської федерації завдала ударів по Костянтинівці на Донеччині.


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Вдень у неділю, 6 жовтня, росіяни скинули на місто три керовані авіабомби. Попередньо відомо про одного загиблого та двох поранених. Атака пошкодила дві багатоповерхівки, адмінбудівлю, крамницю, кав’ярню, банк, пошту й лінія електропередач. Про це голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив у Telegram.

Крім того, сьогодні вранці та вдень росіяни били по передмістю Краматорська. Внаслідок обстрілу Біленького Краматорської громади були пошкоджені підприємство і приватні будинки. Щонайменше четверо осіб дістали поранення. Серед постраждалих була дитина.

Філашкін закликав людей евакуюватися, бо «безпечних місць на Донеччині не залишилося».

Руйнування в Костянтинівці. Фото: Вадим Філашкін

Руйнування в Костянтинівці. Фото: Вадим Філашкін

Руйнування в Костянтинівці. Фото: Вадим Філашкін

Руйнування в Костянтинівці. Фото: Вадим Філашкін

Руйнування в Костянтинівці. Фото: Вадим Філашкін

Нагадаємо, ввечері 5 жовтня російська армія обстріляла з реактивних систем залпового вогню Синельниківський район Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу постраждали 50-річна жінка і 56-річний чоловік. Були пошкоджені три приватні будинки, дві автівки і трактор. Також виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники.

Джерело: Ракурс


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