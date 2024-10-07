У справі про знущання з дітей у реабілітаційному центрі на Львівщині виховательці повідомили про підозру в побоях і мордуванні

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У справі про знущання з дітей у реабілітаційному центрі на Львівщині виховательці, яка побила дитину в навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині, повідомили про підозру в побоях і мордуванні, заявив голова ОВА Максим Козицький

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За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру виховательці навчально-реабілітаційного центру. Їй інкримінують умисне нанесення побоїв та вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю неповнолітній (ч. 1 ст. 126 КК України)

За даними слідства, вихователька, перебуваючи у кабінеті за своїм місцем роботи, побила ученицю навчально-реабілітаційного центру.

Попередньо, між ними виник раптовий конфлікт, в ході якого підозрювана нанесла біля десяти ударів по тілу потерпілої предметом, схожим на указку.

Після того, обороняючись, дівчинка вибила з її рук предмет, яким її били. Проте жінка на цьому не зупинилась і штовхнула ученицю на диван, де продовжила бити дитину долонею.

Внаслідок таких дій потерпілій було завдано фізичного болю. Слідчі дії тривають. Наразі жінку відсторонено від виконання службових обов’язків.