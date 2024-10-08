ЗСУ знищили російський ракетний комплекс «Оса». Фото:

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Сили оборони України знищили ворожу «жирну» ціль на фронті.

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На Південному напрямку українські військові спалили ворожий автоматизований військовий зенітний ракетний комплекс «Оса-АКМ». Після знищення ворожого ЗРК окупанти шукають нове прикриття. Про це Сили оборони Півдня України 8 жовтня повідомили у Telegram.

Як відомо, зенітний ракетний комплекс «Оса-АКМ» — це радянська розробка, яка була введена в експлуатацію в 1970-х роках. ЗРК призначений для захисту військових об'єктів і підрозділів від повітряних атак. Вартість комплексу становить близько 10 млн дол.

«Оса» використовує ракети на твердому паливі та може вести вогонь як по літаках, так і по вертольотах на відстані до 15 км і висоті до 10 км. Система працює під автономною системою управління, що дозволяє їй діяти незалежно від інших засобів ППО.

Нагадаємо, днями бійці спецпідрозділу ГУР МО України «Крила» виявили та знищили російський зенітно-ракетний комплекс «Оса». ЗРК вартістю 10 млн дол. уразив FPV-дрон за кілька сотень доларів.