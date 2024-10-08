Польські фермери поновлюють блокування кордону з Україною. Фото:

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Ракурс

Польські фермери анонсували акцію протесту на кордоні з Україною.

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У вівторок, 8 жовтня, аграрії Польщі збираються відновити блокаду руху вантажів через український кордон. Перша блокада біля контрольного пункту пропуску «Медика-Шегині» може тривати до 31 грудня. Про це повідомила Державна митна служба України.

Українські митники вже отримали від польської сторони інформацію про плани місцевих фермерів. Зараз оформлення транспортних засобів здійснюється у звичайному режимі. Держмитслужба додатково інформуватиме, якщо страйк розпочнеться.

Анонсував акцію один з основних організаторів протестів польських аграріїв Рафал Меклер. У соціальній мережі Х він поінформував, що «роботи у полі скінчились і можна боротися за своє". Часові рамки блокування кордону називаються 8 жовтня по 31 грудня.

Нагадаємо, попередня блокада польських фермерів тривала всю холодну пору року й завершилася в кінці квітня 2024 року. Тоді аграрії сусідньої країни зняли останню блокаду на КПП «Гребенне — Рава-Руська».