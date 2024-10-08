Другий саміт миру відтерміновується

https://racurs.ua/ua/n200043-drugyy-samit-myru-vidterminovuietsya.html

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Дата проведення Другого саміту миру буде вирішуватись після завершення тематичних конференцій у жовтні, повідомила радниця голови ОПУ Дарія Зарівна.

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За її словами, остання така конференція відбудеться 30−31 жовтня.

Другий Глобальний саміт миру в листопаді 2024 року не відбудеться, сказала Зарівна виданню «Телеграф».

У листопаді Другий саміт миру ще не відбудеться. Але все для його підготовки вже має бути готово. Поки що проходять тематичні конференції по кожному пункту Формули, які закінчуються прийняттям комюніке. Основні положення цих комюніке стануть основою для майбутнього мирного плану Другого саміту, — повідомила радниця.

На другий Саміт миру, який мав відбутися у листопаді, мали намір запросити росію. Про це заявляв президент України.

30−31 жовтня відбудеться остання тематична конференція у Канаді. На ній обговорюватимуться гуманітарні питання — звільнення військовополонених, цивільних заручників та повернення дітей.

За словами Зарівної, після цього можна буде визначатися із датою саміту.