Росіяни скинули на Костянтинівку три КАБи - пошкоджені 17 багатоповерхівок, три освітні заклади, газогони та авто

https://racurs.ua/ua/n200053-rosiyany-skynuly-na-kostyantynivku-try-kaby-poshkodjeni-17-bagatopoverhivok-try-osvitni-zaklady.html

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Російські виродки скинули 8 жовтня на Костянтинівку три КАБи: щонайменше одна людина загинула і шестеро поранено.

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Окупанти поцілили у два житлові будинки та зруйновану раніше будівлю. Пошкоджені 17 багатоповерхівок, три освітні заклади, 3 газогони та 7 автівок.

Внаслідок прямого влучання в будинок загинула 77-річна жінка.

Поранено трьох цивільних чоловіків віком 30, 45 і 73 роки та трьох жінок — 61, 73 та 83 роки. У тяжкому стані перебуває 45-річний постраждалий, який отримав осколкові поранення голови, шиї, спини.

Парамедики поліції надали людям першу допомогу та евакуювали до лікарні. На місці працюють всі відповідальні служби.

У Костянтинівці боєприпас пробив дах п’ятиповерхівки. Один з мешканців, кажуть сусіди, пролетів зі свої квартири на п’ятому поверсі на другий разом з плитами перекриття, повідомило «Радіо Свобода». Його дістали рятувальники.

Будинок показував кореспондент Донбас.Реалії. Як повідомили в поліції, війська рф скинули на місто три бомби КАБ-250.