У Брянській області росії після атаки безпілотників палає склад боєприпасів

https://racurs.ua/ua/n200056-u-bryanskiy-oblasti-rosiyi-pislya-ataky-bezpilotnykiv-palaie-sklad-boieprypasiv-video.html

Ракурс

Під російським Брянськом у Карачевському районі чутно вибухи. Місцеві пишуть про звуки детонації боєприпасів.

.

Під містом Карачев розташований 67-й російський арсенал ракетно-артилерійського управління Міноборони. Чи був приліт саме туди — поки невідомо, але відео з російського сегменту соцмереж показують заграву від пожеж, на родиках чутно вибухи, що сході на детонацію.

На супутникових знімках за 2021 рік було помітно, що частина снарядів на цьому складі зберігалася просто неба.

Про вибухи повідомляли також жителі Ейська (Краснодарський край), звідки росія щоночі запускає на Україну свої «шахеди».

Міноборони рф звітувало про нібито 24 збиті дрони над Брянською областю. Всього московити нібито збили 47 українських дронів за ніч. Крім Брянщини, їх «збивали» над Бєлгородською областю, в Курській і Ростовській областях, у Краснодарському краї і 13 — над акваторією Азовського моря.