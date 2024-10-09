Шість років вʼязниці отримала жінка за підпал авто ЗСУ на Кіровоградщині

Шість років вʼязниці отримала жінка за підпал авто ЗСУ. Фото:

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Ракурс

Один із перших тюремних вироків за підпал авто військових винесли в Україні.

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Шість років тюрми отримала жінка, яка підпалила військову автівку у Кіровоградській області. На замовлення російських спецслужб вона підпалила службовий пікап співробітника Національної гвардії. Злочин вона фіксувала на відео, але була затримана на місці події. Про це 9 жовтня повідомила Служба безпеки України.

Засудженою виявилася 28-річна мешканка Олександрії, яка шукала в Телеграм-каналах легкого заробітку. Саме там її й помітили російські спецслужби.

Феміда визнала жінку винною за ч. 1 ст. 114−1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань) Кримінального кодексу України.

Як відомо, в Україні у 2024 році почали масово палити автомобілі військових. Правоохоронці стверджують, що українці це роблять на замовлення російських спецслужб, які пропонують за гроші підпалювати машини та фіксувати це на камеру.

Нагадаємо, у Верховній Раді підготували та подали на реєстрацію законопроект, що посилить відповідальність за підпал військових авто. Законодавці пропонують встановити покарання за підпал військових авто від 10 до 15 років тюрми. Під цю категорію також підпадатимуть авто волонтерів.