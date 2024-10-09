«Укрпошта» передала в доставку понад 20 тис. повісток. Фото:

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«Укрпошта» передала в доставку більш як 20 тис. повісток військовозобов’язаним.

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Ці листи, які нічим не відрізняються від судових повісток, документів або штрафів за порушення ПДР, українцям надсилають на адреси, які вказані в «Резерв+" або «Оберіг». Однак іноді трапляються адреси, яка знаходиться на тимчасово окупованій території. Туди доставити повістку неможливо. Про це генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський розповів в інтерв’ю «Українському Радіо».

Навіть є адреса — Мелітополь. Зрозуміло, що зараз, на жаль, ми туди не можемо доставити повістку. Але сподіваюсь, що завдяки Збройним силам України рано чи пізно ми це зможемо зробити, — зазначив він.

Директор «Укрпошти» переконує, що «чіткий контроль та захист» стосується кожної повістки. Кожен лист має свій номер та захист, який захищає особисті дані військовозобов’язаного. Смілянський наголошує, що «все чітко моніториться, кожен день відслідковуємо».

Нагадаємо, Кабмін ухвалив важливу постанову щодо заочних повісток, надісланих поштою. Заочні повістки, надіслані поштою, повинні надходити рекомендованими листами з позначками «Порядок денний ТЦК», «Вручити особисто». Якщо людина повістку не забрала, з пошти можуть їй зателефонувати за номером телефону або покласти в поштову скриньку повідомлення про надходження листа з позначкою «Повістка ТЦК».

Джерело: «Українське радіо»