Пілот авіалайнера Turkish Airlines помер під час рейсу. Фото:

https://racurs.ua/ua/n200086-pilot-avialaynera-turkish-airlines-pomer-pid-chas-reysu.html

Ракурс

Пілот авіакомпанії Turkish Airlines помер під час рейсу пасажирського літака Airbus A350.

.

Трагедія в небі сталася у середу, 9 жовтня, коли авіалайнер прямував з американського Сіетлу до турецького Стамбулу. Під час польоту 59-річному капітану Ілчехіну Пехлівану стало зле і він знепритомнів. Керування бортом взяли на себе інші пілоти, поки інші працівники персоналу намагалися реанімувати капітана. Про це повідомило ВВС із посиланням на представника Turkish Airlines Яхʼя Устун.

Команда увалила рішення про екстрену посадку, бо стан Пехлівана після надання першої меддопомоги не покращився. Однак капітан літака помер перед приземленням.

За інформацією медіа, Пехліван працював у Turkish Airlines із 2007 року. На початку березня 2024 року він пройшов плановий медогляд в авіаційному медичному центрі, уповноваженому Генеральною дирекцією цивільної авіації. Фахівці не виявили у пілота жодних проблем зі здоров’ям, які б заважали йому виконувати свої обов’язки.

Пасажирів рейсу вже перенаправили до Нью-Йорка, а звідти вони полетять до Туреччини.

Нагадаємо, у квітні цього року стало відомо, що з серпня 2023 року приблизно 46 тис. літаків зіштовхнулися з проблемами із супутниковою навігацією, перебуваючи в повітряному просторі країн Балтійського регіону, що межують із росією.

Джерело: ВВС