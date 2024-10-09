Прокуратура ідентифікувала командира рф, який розстрілював людей у Бучі

Прокуратура ідентифікувала воєнного злочинця рф. Фото:

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Ракурс

Виконавця воєнних злочинів у Бучі ідентифікували правоохоронці.

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Так, ідентифіковано та повідомлено про підозру командиру взводу 3-ї повітряно-десантної роти 1-ї батальйонно-тактичної групи 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії Повітряно-десантних військ армії рф. Про це Офіс генерального прокурора 9 жовтня повідомив у Telegram.

Окупанту інкримінують вчинення порушення законів та звичаїв війни, поєднаних із умисним вбивством та замах на такий самий злочин — ч. 2 ст. 438 та ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

З’ясувалося, що в березні 2022 року під час окупації Бучі цей зловмисник побачив поблизу одного з будинків двох місцевих, які готували їжу на багатті. Він відкрив по них вогонь з автомата без попередження.

Один із цивільних помер від ран на місці. Інший дістав поранення й упав. Постраждалий зумів заповзти в під’їзд будинку і таким чином врятуватися. Самі мешканці Бучі не мали при собі якоїсь зброї.

Нагадаємо, навесні в Офісі генпрокурора інформували, що в Бучі досі є люди, які вважаються зниклими безвісти. Їхній розшук триває. Загалом після деокупації в Бучі були виявлені тіла 422 вбитих мирних жителів, а в Бучанському районі — 1 тис. 190 тіл.

Правоохоронці розслідують понад 116 тис. кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів російських загарбників в Україні. З цієї кількості 23 тис. були скоєні ворогами саме на Київщині.