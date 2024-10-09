ЗСУ атакували базу зберігання БпЛА Shahed в росії. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n200091-syly-oborony-atakuvaly-bazu-zberigannya-bpla-shahed-v-rosiyi-genshtab.html

Ракурс

Сили оборони України уразили базу зберігання БпЛА типу Shahed.

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У середу, 9 жовтня ударна група угруповання сил та засобів Військово-морських сил ЗСУ у взаємодії з підрозділами Служби безпеки України атакували базу зберігання «Шахедів», що поблизу населеного пункту Октябрьский в Краснодарському краї росії. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook.

За інформацією розвідки, на території бази зберігалося близько 400 ударних дронів. За результатами об'єктивного контролю зафіксовано точне влучання в ціль. На території об'єкту спостерігалася вторинна детонація.

У Генштабі наголосили, що знищення складу з «Шахедами» суттєво знизить можливість російських окупантів тероризувати мешканців українських міст та сіл.

Нагадаємо, у ніч на 7 жовтня Сили оборони України завдали успішного удару по морському нафтовому терміналу противника, що в тимчасово окупованій Феодосії у Криму.