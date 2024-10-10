Ураган «Мільтон» накрив захід Флориди, мільйон людей без електрики

https://racurs.ua/ua/n200095-uragan-milton-nakryv-zahid-florydy-milyon-ludey-bez-elektryky-foto-video.html

Ракурс

Ураган «Мільтон» накрив західне узбережжя Флориди у США. Він досяг берега поблизу Сієста-Кі.

.

Наразі його перекваліфікували на другу категорію небезпеки. У Флориді понад мільйон жителів залишилися без електрики.

«Мільтон» вже викликав щонайменше 19 торнадо, знищивши близько 125 будинків, більшість з яких — мобільні будинки, зазначив губернатор Флориди Десантіс.

«Мільтон» може стати найсильнішим ураганом за сто років.