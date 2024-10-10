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Ракурс
Ураган «Мільтон» накрив захід Флориди, мільйон людей без електрики

Ураган «Мільтон» накрив захід Флориди, мільйон людей без електрики (ФОТО, ВІДЕО)

10 жов 2024, 08:27
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Ураган «Мільтон» накрив західне узбережжя Флориди у США. Він досяг берега поблизу Сієста-Кі.


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Наразі його перекваліфікували на другу категорію небезпеки. У Флориді понад мільйон жителів залишилися без електрики.

«Мільтон» вже викликав щонайменше 19 торнадо, знищивши близько 125 будинків, більшість з яких — мобільні будинки, зазначив губернатор Флориди Десантіс.

«Мільтон» може стати найсильнішим ураганом за сто років.

Джерело: Ракурс


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