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Ракурс
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження російського військового аеродрому "Ханская"

Генштаб підтвердив ураження російського військового аеродрому в Адигеї

10 жов 2024, 13:40
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Генштаб ЗСУ підтвердив ураження російського військового аеродрому «Ханская».


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Сьогодні вночі завдано вогневого ураження по аеродрому «Ханская», що в Республіці Адигея рф. Зокрема, під удар потрапив склад боєприпасів, що розташований на території військового об'єкта. У районі цілі відмічалася робота ворожої ППО, зафіксовано займання, — зазначили в ГШ.

Відомо, що на аеродромі базувалися літаки Су-34 та Су-27. Більш детальна інформація щодо наслідків ураження уточнюється.

Завдання виконано спільно силами і засобами СБУ, ГУР та Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Джерело: Ракурс


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