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Генштаб ЗСУ підтвердив ураження російського військового аеродрому "Ханская"
Генштаб підтвердив ураження російського військового аеродрому в Адигеїhttps://racurs.ua/ua/n200105-genshtab-pidtverdyv-urajennya-rosiyskogo-viyskovogo-aerodromu-v-adygeyi.htmlРакурс
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження російського військового аеродрому «Ханская».
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Сьогодні вночі завдано вогневого ураження по аеродрому «Ханская», що в Республіці Адигея рф. Зокрема, під удар потрапив склад боєприпасів, що розташований на території військового об'єкта. У районі цілі відмічалася робота ворожої ППО, зафіксовано займання, — зазначили в ГШ.
Відомо, що на аеродромі базувалися літаки Су-34 та Су-27. Більш детальна інформація щодо наслідків ураження уточнюється.
Завдання виконано спільно силами і засобами СБУ, ГУР та Сил спеціальних операцій ЗСУ.