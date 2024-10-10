Генштаб ЗСУ підтвердив ураження російського військового аеродрому «Ханская».

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Сьогодні вночі завдано вогневого ураження по аеродрому «Ханская», що в Республіці Адигея рф. Зокрема, під удар потрапив склад боєприпасів, що розташований на території військового об'єкта. У районі цілі відмічалася робота ворожої ППО, зафіксовано займання, — зазначили в ГШ.