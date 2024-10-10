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Ракурс
Окупанти обстріляли село Черкаська Лозова. Фото: ОВА

Армія рф завдала удару по селу Черкаська Лозова на Харківщині, є поранені

10 жов 2024, 16:20
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Російські окупанти знову завдали ударів по Харківській області.


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У четвер, 10 жовтня, загарбницька армія обстріляла село Черкаська Лозова Харківського району. Наразі відомо про пʼятьох постраждалих. Про це голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

Наразі невідомо, яким озброєнням бив ворог. Повітряні сили ЗСУ заявляли про активність російської тактичної авіації на північно-східному напрямку. О 15.12 та о 15.22 була інформація про пуски керованих авіаційних бомб на Харківщині.

Голова Харківської ОВА також поінформував, що сьогодні зранку росіяни обстріляли села Козача Лопань та Рубіжне. Унаслідок скиду вибухівки з БпЛА по машині постраждали 76-річна жінка та два 54-річні чоловіки.

А в Купʼянську внаслідок влучання ворожого дрону в автомобіль постраждав 65-річний чоловік.

Наразі невідомо, яким озброєнням бив ворог. Повітряні сили ЗСУ заявляли про активність російської тактичної авіації на північно-східному напрямку. О 15.12 та о 15.22 була інформація про пуски керованих авіаційних бомб на Харківщині.

Нагадаємо, ввечері 9 жовтня російська армія атакувала балістикою портову інфраструктуру Одеської області. Внаслідок обстрілу загинули п’ятеро осіб, а дев’ятеро дістали поранення. Під час атаки було пошкоджений контейнеровоз Shui Spirit під прапором Панами.

Джерело: Ракурс


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