Мар’яна Безугла заявила про пошкодження ще одного ЗРК Patriot. Фото:

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Ракурс

Народний депутат Мар’яна Безугла заявила про «ще один пошкоджений Patriot».

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Парламентар закликала головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського піти у відставку на тлі цих повідомлень, бо це вже не перший пошкоджений окупантами ЗРК «Петріот». Про це Безугла 10 жовтня написала у Telegram.

Як головнокомандувач ЗСУ, ви тільки погіршили дегенеративність вищого військового управління і можете залишитися в історії з ганьбою. А могли б стати героєм. Що ж, кожен робить свій вибір. Чим довше президент триматиме вас на посаді, довіряючи вашій брехні, тим більше зростає його особиста відповідальність за вас. Не чіпляйтесь. Звільніть усіх нас від каторги ваших амбіцій. Ваш талант полководця безнадійно застарів у сучасних умовах, а новому ви не вчитесь і не вмієте. Ідіть. Пане президенте, коли вже? — йдеться у повідомленні.

На заяву Безуглої вже відреагував т. в. о. начальника управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат. У Facebookвін поінформував, що 9 жовтня у Дніпропетровській області росіяни вдарили по позиції українського ЗРК Patriot.

То що ж сталося 9 жовтня? Та нічого нового, ворог лише пошкодив кілька одиниць техніки, а не знищив. Це війна, на війні отримують пораненні не лише люди, а й техніка. Мало того, цей же підрозділ Patriot продовжує виконувати завдання в регіоні. Того дня ЗРК Patriot вів протиповітряний бій проти групи російських балістичних ракет. І частину вдалось перехопити, — написав він.

Ігнат додав, що Повітряні сили не можуть щоразу виправдовуватись перед суспільством «через інфовибрики Мар’яни і їй подібних». Зауважив, що через ці пояснення росіяни отримують додаткову інформацію при плануванні наступних атак. Однак на цю заяву Безуглою не могли не відреагувати, бо «градус кипіння надто високий».

Також Ігнат наголосив, що система Patriot є однією із найпріоритетніших цілей для ворога, бо вона тримає на певній дистанції російську авіацію.

Нагадаємо, 26 серпня під час відбиття масованої російської ракетної атаки загинув український військовий льотчик Олексій Месь. Народний депутат Мар’яна Безугла заявила, що український винищувач F-16 був збитий «дружнім вогнем» із зенітно-ракетного комплексу Patriot через дискоординацію між підрозділами.