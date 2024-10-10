Початок опалювального сезону в Києві анонсував Кличко. Фото:

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Опалювальний сезон у Києві розпочнеться з понеділка, 14 жовтня.

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Спочатку тепло подадуть до лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери столиці. Його підключатимуть за індивідуальними заявками керівників цих установ, враховуючи функціональну специфіку. Про це міський голова Києва Віталій Кличко 10 жовтня повідомив у Telegram.

Щодо житлових будинків, то їх підключатимуть до тепла тоді, коли середньодобова температура опуститься до 8° вище нуля протягом трьох діб та зберігатиметься тенденція до похолодання.

Кличко наголосив, що рішення про початок опалювального сезону було ухвалено з урахуванням чинників забезпечення комфорту для містян, раціонального використання енергоресурсів та економного споживання електроенергії.

Нагадаємо, 23 серпня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про продовження спеціальної пільгової ціни на газ для виробників тепла й побутових споживачів. Це рішення діятиме до 30 квітня 2025 року, тобто до кінця наступного опалювального сезону.