путін зібрався з візитом до Туркменістану. Фото:

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Російський диктатор володимир путін запланував поїздку в Туркменістан.

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Найближчими днями він має здійснити візит до цієї країни. Україна сподівається, що керівництво Туркменістану усвідомлює, що путін є воєнним злочинцем, на якого виданий ордер на арешт Міжнародного кримінального суду за незаконне примусове переміщення українських дітей до рф. Про це 10 жовтня повідомила прес-служба МЗС України.

Українські дипломати нагадали, що це лише один з цілої низки злочинів московської верхівки. Наголосили, що путін та спільники його режиму несуть відповідальність за злочин агресії проти України та воєнні злочини.

Просто зараз російські окупанти продовжують здійснювати щоденні варварські атаки на українські міста і села, спричиняючи руйнування цивільної інфраструктури та загибель мирних людей, — наголосили в міністерстві.

У відомстві також закликали всі країни, які цінують людське життя, міжнародне право та Статут ООН, утримуватися від проведення спільних заходів за участі путіна, який розв’язав війну в Європі.

Нагадаємо, президент рф володимир путін 2 вересня побував у Монголії з офіційним візитом, попри те, що його мали б заарештувати за ордером МКС. МЗС України оголосило демарш монгольській стороні у звʼязку з візитом путіна до Монголії.