Наслідки ударів по Одещині. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n200128-rf-atakuvala-odeschynu-balistykou-chetvero-zagyblyh-ta-10-poranenyh.html

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Армія російської федерації завдала ударів по Одесі балістичними ракетами.

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Внаслідок атаки в Одеському районі зруйнована двоповерхова будівля, де жили та працювали цивільні. Під завалами опинилися люди.

Рятувальники врятували чотирьох осіб. Ще троє людей під уламками будівлі загинули. Серед загиблих — 43-річна жінка, 22-річний хлопець та 16-річна дівчина. Ще одна жінка від отриманих травм померла в лікарні. Про це голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив у Telegram.

Ще десяток осіб дістали поранення та травми. Госпіталізація знадобилася дев’ятьом постраждалим. Четверо людей перебувають у важкому стані. Ще 10 людям була надана психологічна допомога на місці.

Правоохоронні органи фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини.

Нагадаємо, 10 жовтня російська загарбницька армія обстріляла село Черкаська Лозова у Харківській області. Наразі відомо про пʼятьох постраждалих.