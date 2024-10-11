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Ракурс
Наслідки ударів по Одещині. Фото: ДСНС

рф атакувала Одещину балістикою — четверо загиблих та 10 поранених

11 жов 2024, 09:19
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Армія російської федерації завдала ударів по Одесі балістичними ракетами.


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Внаслідок атаки в Одеському районі зруйнована двоповерхова будівля, де жили та працювали цивільні. Під завалами опинилися люди.

Рятувальники врятували чотирьох осіб. Ще троє людей під уламками будівлі загинули. Серед загиблих — 43-річна жінка, 22-річний хлопець та 16-річна дівчина. Ще одна жінка від отриманих травм померла в лікарні. Про це голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив у Telegram.

Ще десяток осіб дістали поранення та травми. Госпіталізація знадобилася дев’ятьом постраждалим. Четверо людей перебувають у важкому стані. Ще 10 людям була надана психологічна допомога на місці.

Правоохоронні органи фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини.

Наслідки ударів по Одещині. Фото: ДСНС

Наслідки ударів по Одещині. Фото: ДСНС

Наслідки ударів по Одещині. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 10 жовтня російська загарбницька армія обстріляла село Черкаська Лозова у Харківській області. Наразі відомо про пʼятьох постраждалих.

Джерело: Ракурс


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