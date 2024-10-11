Суд відправив під варту військового Гнезділова, який публічно заявив про СЗЧ

Сергій Гнезділов, фото: «Громадське»

https://racurs.ua/ua/n200154-sud-vidpravyv-pid-vartu-viyskovogo-gnezdilova-yakyy-publichno-zayavyv-pro-szch.html

Ракурс

Печерський райсуд Києва сьогодні, 11 жовтня, відправив військовослужбовця 56-ї бригади Сергія Гнезділова, який раніше публічно заявив про залишення військової частини, під варту на гауптвахті. Його підозрюють у дезертирстві.

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Про це повідомляє видання «Громадське».

Зазначається, що:

прокуратура просила для Гнезділова 60 діб тримання під вартою — до 12 грудня — без права застави;

сторона захисту просила відхилити клопотання;

сторона обвинувачення вважає, що тримання під вартою, зокрема, унеможливить ризик переховування. Обвинувачення посилалося на те, що Гнезділов після СЗЧ постійно змінював своє місцеперебування та контактні дані;

адвокат військового Олександр Шадрін вказав, що суд може призначити заставу. Також він просив урахувати контекст — Гнезділов пішов на фронт у 19 років, уклавши контракт із ЗСУ на три роки, і мав звільнитися у березі 2022 року. Крім того, Гнезділову досі немає 25 років;

на початку засідання адвокат Шадрін подав клопотання про відвід судді. Він пояснив, що розгляд судової справи мав відбутися негайно після затримання військовослужбовця, однак це сталося лише через день після арешту. Тому, за словами адвоката, є підстави вважати, що сторона обвинувачення намагається підібрати конкретного суддю для розгляду цієї справи;

суд відмовив у задоволенні цього клопотання;

так само відхилили перенесення розгляду до Шевченківського райсуду;

Шадрін також наголосив, що Гнезділова затримали без ухвали судді, а в протоколі затримання не написали, за що саме його затримали (крім зазначення номера статті Кримінального кодексу). Натомість прокурори наполягали, що ухвалу надав Солом’янський райсуд, який і підтвердив законність цих дій;

адвокат також заявив, що Гнезділову зробили операцію. Прокурор відповів, що на гауптвахті будуть медпрацівники, які забезпечать необхідний нагляд, тож це, мовляв, не заважатиме триманню під вартою.

На суд прийшли знайомі Гнезділова та жінки військовослужбовців, які закликали до встановлення чітких термінів служби. Вони тримали плакати з відповідними гаслами:

«Терміни служби — це право на життя»;

«Він пішов у СЗЧ, бо влада не чує запит від військових».

Низка людей зголосилися взяти Гнезділова на поруки.

Гнезділов у залі суду заявив, що готовий повернутися на військову службу, якщо Міноборони подасть законодавчу ініціативу про встановлення чітких термінів служби.

Вони обіцяли зробити це 8 місяців тому — і не зробили. Чіткі терміни служби. Я за те, щоб нарешті у нашій країні відповідальність була не тільки для військових, які пішли у СЗЧ, але й для верховного головнокомандувача, що обіцяв це (чіткі терміни служби — ред.) військовим. А ще для міністра оборони, який також обіцяв. Я хочу, щоб нарешті нас почули, — наголосив він.

На запитання про те, чи розраховував він на звинувачення у СЗЧ, а не в дезертирстві, яке йому закидає слідство, Гнезділов відповів:

Я думаю, що ми перекваліфікуємо справу. Тому що я всюди публічно артикулював, що маю плани повернутися до служби, і на скільки часу я покидаю службу. Тому тут я не погоджуюся з паном прокурором. (Коли ухвалять закон про терміни служби — ред.) або коли мені виповниться 25.

Джерело: «Громадське»