Наслідки ударів по Запоріжжю. Фото: ДСНС

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Армія рф вночі 12 жовтня завдала ударів по Запоріжжю.

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Ворог поцілив по приватних житлових будинках та по виробничих приміщеннях одного з підприємств міста. Попередньо відомо про трьох поранених людей. Медики надали їм усю необхідну допомогу. Про це голова Запорізької обласної військової адміністрації повідомив у Telegram.

У ДСНС поінформували, що серед постраждалих є 12-річна дівчинка.

Російські обстріли повністю зруйнували приватний будинок, а пожежа охопила площу 35 кв. м. Також вогнеборці ліквідували загоряння складів та майстерень на площі 15 кв. м. Пошкоджено фасади та скління будинків.

На місці прильотів працюють 34 рятувальники та шість одиниць техніки. Також там перебувають поліцейські, вибухотехніки та волонтери Червоного Хреста.

Нагадаємо, 11 жовтня російська армія завдала авіаудару по житловому сектору Куп’янська Харківської області. Внаслідок атаки одна людина загинула, а ще п’ятеро дістали поранення. Виникли пожежі у житлових будинках та господарських спорудах.