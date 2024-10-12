Партизани провели розвідку Інституту ядерної енергетики. Фото: «АТЕШ»

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Агенти України розвідали Інститут ядерної енергетики росії в окупованому Криму.

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Цей навчальний заклад бере активну участь в оборонній промисловості країни-агресора. Поряд з Інститутом знаходиться ядерний реактор. Щоправда, він навчальний — на ньому студенти відпрацьовують практичні навички. Про це партизанський рух «АТЕШ» 12 жовтня повідомив у Telegram.

Партизани уточнюють, що після навчання ці фахівці тісно співпрацюють з Міноборони росії й залучаються до військових навчань з ядерної безпеки.

В «АТЕШ» наголосили, що розвідка таких об'єктів не лише розкриває структуру ядерної промисловості, а й дає розуміння роботи реакторів та інших ядерних об'єктів. Це може допомогти у розробці методів їх виведення з ладу.

Нагадаємо, українські партизани виявили стратегічний склад з боєприпасами окупантів на Донеччині. Великий арсенал окупаційних військ, який має стратегічне значення та активно використовується для постачання артилерійських та танкових частин російської армії на Торецькому напрямку, знайшли на території занедбаного вогнетривкого заводу в Пантелеймонівці.