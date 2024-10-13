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Ракурс
У Міненергетики відреагували на майбутні заморозки

У Міненергетики відреагували на майбутні заморозки

13 жов 2024, 15:29
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Відключень світла через морози, які прийдуть в Україну вже наступного тижня, не планується.


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Про це повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник.

Енергосистема на сьогоднішній день працює стабільно, і прогнозовані заморозки потенційно не будуть довгими, — заявив він в ефірі телемарафону «Єдині новини».

Міністерство енергетики має чітке розуміння графіків погодних умов та прогнозованого споживання. Саме базуючись на цих даних ведеться відновлювальна кампанія, сказав Колісник.

В наших планах — за можливістю відновити максимальну кількість складу обладнання для того, щоб маневрувати і покривати попит протягом опалювального сезону. Звісно, залишається ризик постійних обстрілів. В той же час ми маємо питання імпорту. На сьогодні доступна потужність 1,7 ГВт. Продовжуються інтенсивні перемовини з ЄС, та об'єднанням енергетичних підприємств ЄС з метою збільшення цієї доступної потужності до 2,2 ГВт, — зазначив Колісник.

З жовтня 2022 року росіяни завдали понад тисячу ударів по обʼєктах енергетичної інфраструктури України, що значно вплинуло на стійкість енергосистеми.

Джерело: Ракурс


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